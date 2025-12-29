Valtur Brindisi | vittoria al cardiopalma a Roseto e conquista le Final Four

Valtur Brindisi ha ottenuto una vittoria importante a Roseto, qualificandosi per le Final Four 2026. Al termine del girone di andata, la squadra si trova in testa alla classifica, in coabitazione con Pesaro, Rimini e Verona, tutte a 26 punti. La stagione si mantiene equilibrata, con diverse squadre in corsa per le posizioni di vertice, e promette un prosieguo competitivo e appassionante.

BRINDISI - Con la vittoria conseguita a Roseto, Valtur Brindisi conquista la partecipazione Final Four 2026 e al termine del girone di andata finisce da capolista in condominio con Pesaro, Rimini e Verona, tutte a pari merito con 26 punti, rincorse alle spalle da un gruppone che pedala senza.

Contro Liofilchem Roseto vittoria col brivido: la Valtur accede alle Final Four - Posta in palio conquistata nonostante basse percentuali al tiro, approccio difficile al match e un finale con ribaltoni dal +6 al - today.it

A2 - Brindisi con il brivido a Roseto: la Valtur alle Final Four di A2 - Vittoria con brivido finale per la Valtur Brindisi che chiude il girone di andata con il successo sul campo di Roseto che vale la qualificazione alla Final Four di Serie A2 da seconda classificata. pianetabasket.com

BRINDISI – Basket, successo con brivido finale per la Valtur Brindisi a Roseto Con questa vittoria (66-67) Brindisi accede alla final four di serie A2 leggi l'articolo: https://www.manduriaoggi.it/news=73216 - facebook.com facebook

