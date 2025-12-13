Valtur Brindisi | contro Bergamo con vista sulle Final Four e le posizioni di vertice

Valtur Brindisi si prepara alla sfida contro Bergamo, un incontro che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di questa stagione. Con lo sguardo rivolto alle Final Four e alle posizioni di vertice, la squadra affronta questo impegno con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e avvicinarsi ai traguardi principali del torneo.

BRINDISI - Bergamo, Rieti, Pistoia e Roseto daranno il valore concreto di qual è la forza di Valtur Brindisi, quale ruolo potrebbe avere in questo finale di girone di andata ed a quali traguardi conclusivi potrebbe ambire. La squadra di coach Bucchi arriva ad affrontare questo “tour de force”. Brindisireport.it

