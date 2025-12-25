Gli auguri di Natale di Zelensky all'Ucraina | Molti sperano che Putin muoia ma chiediamo qualcosa di più grande
Il messaggio di speranza di Zelensky alla nazione citando Putin: "Chiediamo che questo possa essere l'ultimo Natale di guerra. Chiediamo la pace per l'Ucraina. Lottiamo per essa. E preghiamo per essa. E la meritiamo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Gli auguri di Natale di Zelensky all’Ucraina: “Molti sperano che Putin muoia ma chiediamo qualcosa di più grande”
