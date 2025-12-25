Guerra Ucraina Zelensky | Per Natale abbiamo tutti un sogno che Putin muoia Mosca | È pieno d'odio

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo messaggio di Natale, Zelensky ha parlato di un "sogno condiviso", la morte di Vladimir Putin, senza mai nominarlo. Peskov: "È inadeguato per arrivare alla pace". Zakharova (Russia): "Negoziati con Usa lenti ma costanti". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Gli auguri di Natale di Zelensky all’Ucraina: “Molti sperano che Putin muoia ma chiediamo qualcosa di più grande”

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, Putin: “Pronto al dialogo con Macron”. Witkoff: “Mosca resta impegnata a raggiungere la pace”: news in diretta

