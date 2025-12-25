Guerra Ucraina Zelensky | Per Natale abbiamo tutti un sogno che Putin muoia Mosca | È pieno d'odio

Zelensky e il discorso di Natale, velata stoccata a Putin: "Abbiamo tutti un sogno, che muoia" - Natale in tempo di guerra: Zelensky celebra l’unità ucraina e lancia una dura allusione a Putin. notizie.it

Mosca su Zelensky: «Dubbi sulla sua lucidità» - ROMA Le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky « sollevano dubbi sulla sua capacità di prendere decisioni adeguate per una risoluzione pacifica del conflitto ucraino»: lo ha detto, scrive la Tass, il por ... corrieredellacalabria.it

#Ucraina Nessuna tregua per il quarto Natale di guerra, il terzo da quando Kiev ha deciso di celebrare il 25 dicembre anche il Natale ortodosso, come segno di allontanamento da Mosca. Di @valeriafrasca #GR1 x.com

Papa Leone XIV: "Basta guerra in Ucraina, ora Mosca e Kiev dialoghino". Il messaggio Urbi et Orbi: "In Europa prevalga lo spirito comunitario" #ANSA - facebook.com facebook

