Guerra Ucraina Zelensky | Per Natale abbiamo tutti un sogno che Putin muoia Mosca | È pieno d'odio
Nel suo messaggio di Natale, Zelensky ha parlato di un "sogno condiviso", la morte di Vladimir Putin, senza mai nominarlo. Peskov: "È inadeguato per arrivare alla pace". Zakharova (Russia): "Negoziati con Usa lenti ma costanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Gli auguri di Natale di Zelensky all’Ucraina: “Molti sperano che Putin muoia ma chiediamo qualcosa di più grande”
Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, Putin: “Pronto al dialogo con Macron”. Witkoff: “Mosca resta impegnata a raggiungere la pace”: news in diretta
Il Papa: “A Natale una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo” - Nuovo decreto di Putin per confiscare le case degli ucraini nelle zone contese; Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Ci aspettiamo massicci attacchi russi a Natale; Zelensky per Natale: 'Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia'; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale.
Gli auguri di Natale di Zelensky all’Ucraina: “Molti sperano che Putin muoia ma chiediamo qualcosa di più grande” - Il messaggio di speranza di Zelensky alla nazione citando Putin: "Chiediamo che questo possa essere l'ultimo Natale di guerra ... fanpage.it
Zelensky e il discorso di Natale, velata stoccata a Putin: "Abbiamo tutti un sogno, che muoia" - Natale in tempo di guerra: Zelensky celebra l’unità ucraina e lancia una dura allusione a Putin. notizie.it
Mosca su Zelensky: «Dubbi sulla sua lucidità» - ROMA Le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky « sollevano dubbi sulla sua capacità di prendere decisioni adeguate per una risoluzione pacifica del conflitto ucraino»: lo ha detto, scrive la Tass, il por ... corrieredellacalabria.it
#Ucraina Nessuna tregua per il quarto Natale di guerra, il terzo da quando Kiev ha deciso di celebrare il 25 dicembre anche il Natale ortodosso, come segno di allontanamento da Mosca. Di @valeriafrasca #GR1 x.com
Papa Leone XIV: "Basta guerra in Ucraina, ora Mosca e Kiev dialoghino". Il messaggio Urbi et Orbi: "In Europa prevalga lo spirito comunitario" #ANSA - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.