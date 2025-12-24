Campania vaccinazioni pediatriche | oltre il 90% ma i richiami sono al palo

Le coperture vaccinali pediatriche in Italia si attestano oltre il 90%, con dati aggiornati al 31 dicembre 2024. Mentre le vaccinazioni di base risultano stabili lungo tutto lo Stivale, i richiami continuano a mostrare valori inferiori alle aspettative. Questi dati evidenziano l'importanza di mantenere alta l’attenzione sulla tutela della salute dei più giovani attraverso una copertura completa e costante.

IL 16 DICEMBRE GIORNATA DI AVVIO DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONI PEDIATRICHE (5-11 ANNI) - Nel corso della riunione convocata oggi dal Presidente Vincenzo De Luca e alla quale hanno partecipato l'Unità di Crisi e i direttori generali delle Asl e delle Aziende Ospedaliere, è ... regione.campania.it

Campania. Emergenze pediatriche, numeri da record al Santobono. Ma manca un efficace filtro territoriale - Mediamente nel corso del 2015 sono entrati al Pronto Soccorso 292 pazienti ogni giorno, per una media oraria di 12 pazienti e picchi di attività che hanno toccato i 20 pazienti/ora. quotidianosanita.it

Vaccinazioni pediatriche. Nel 2021 non è stato raggiunto nessuno dei target. Solo nel Lazio obiettivo centrato per le obbligatorie. L’effetto Covid in un’analisi Gimbe - Il report effettuato analizzando i dati pubblicati dal ministero della Salute ed elaborando un confronto delle coperture vaccinali nel 2020 rispetto al 2019 e nel 2021 rispetto al 2020, al fine di ... quotidianosanita.it

Allarme influenza in Campania: casi in forte aumento e ricoveri per polmoniti e bronchiti +35/40%. Secondo Silvestro Scotti (Fimmg) il virus stagionale 2025 è più aggressivo, con febbre alta fino a 4-5 giorni e colpisce soprattutto bambini e anziani. - facebook.com facebook

Iss rassicura: non è più grave e i vaccini proteggono. Sardegna e Campania tra le più colpite #Nazionale x.com