Vaccini antinfluenzali open day a Chieti | accesso libero e senza prenotazione all' ex ospedale

A Chieti si svolge un open day dedicato ai vaccini antinfluenzali, offrendo accesso libero e senza prenotazione presso l'ex ospedale. L'evento si svolge durante un fine settimana, promuovendo la prevenzione contro i virus stagionali e focalizzandosi su bambini e anziani. Un'occasione importante per rafforzare la protezione della comunità.

Un fine settimana interamente dedicato alla protezione contro i virus stagionali, con una doppia opportunità per i cittadini e un'attenzione particolare rivolta ai più piccoli e agli anziani. L'azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti intensifica la campagna vaccinale con due "open day".

Etg - Como, vaccinazione antinfluenzale: domani l'open day per donne in gravidanza e bambini

