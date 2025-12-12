Vaccini antinfluenzali open day a Chieti | accesso libero e senza prenotazione all' ex ospedale

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chieti si svolge un open day dedicato ai vaccini antinfluenzali, offrendo accesso libero e senza prenotazione presso l'ex ospedale. L'evento si svolge durante un fine settimana, promuovendo la prevenzione contro i virus stagionali e focalizzandosi su bambini e anziani. Un'occasione importante per rafforzare la protezione della comunità.

Un fine settimana interamente dedicato alla protezione contro i virus stagionali, con una doppia opportunità per i cittadini e un’attenzione particolare rivolta ai più piccoli e agli anziani. L’azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti intensifica la campagna vaccinale con due “open day”. Chietitoday.it

vaccini antinfluenzali open dayOpen day vaccinale al distretto di Ortona, accesso libero senza prenotazione - Nuovo appuntamento, a libero accesso, della Asl Lanciano Vasto Chieti per contrastare la circolazione dei virus respiratori. ansa.it

Domani l'open day vaccinale contro l'influenza in 9 centri del Trentino - Vaccino antinfluenzale gratuito senza prenotazione e, in base all’età, possibilità di fare anche anti Covid, HPV, pneumococco e Herpes zoster. rainews.it

vaccini antinfluenzali open day a chieti accesso libero e senza prenotazione all ex ospedale

© Chietitoday.it - Vaccini antinfluenzali, open day a Chieti: accesso libero e senza prenotazione all'ex ospedale

Etg - Como, vaccinazione antinfluenzale: domani l'open day per donne in gravidanza e bambini

Video Etg - Como, vaccinazione antinfluenzale: domani l'open day per donne in gravidanza e bambini