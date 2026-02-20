Vacanza più facile | ora prenoti e paghi solo poco prima dell’arrivo!

Una nuova opzione permette ai clienti di prenotare un alloggio senza pagare subito, arrivando a pagare solo poco prima del soggiorno. Questa innovazione, chiamata “prenota ora, paga dopo”, mira a rendere più semplice la pianificazione delle vacanze in Italia. Molti viaggiatori potranno bloccare una stanza senza dover spendere subito. La possibilità di pagare in un secondo momento sta già attirando l’attenzione di chi cerca maggiore flessibilità.

Affitti brevi: arriva in Italia la formula “prenota ora, paga dopo”. Una nuova modalità di pagamento sta per rivoluzionare il mercato degli affitti brevi in Italia, offrendo ai viaggiatori la possibilità di bloccare la prenotazione di un alloggio senza dover sostenere immediatamente l’intero costo. Questa opzione, già diffusa negli Stati Uniti, permette di dilazionare il pagamento fino a poco prima dell’arrivo, sfruttando i periodi di cancellazione gratuita. L’obiettivo è rendere più accessibili le vacanze e incentivare le prenotazioni per i proprietari. Flessibilità per i viaggiatori, vantaggi per gli host.🔗 Leggi su Ameve.eu

