Valditara | La Maturità non è più facile è più seria Prima collegamenti interdisciplinari forzati e assurdi ora si cambia

Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara mette in chiaro che la nuova Maturità non è più facile, ma più seria. Risponde alle critiche sostenendo che, rispetto al passato, si è passati da collegamenti interdisciplinari forzati e assurdi a un esame più concreto e sensato. Valditara insiste sul fatto che il cambiamento serve a rendere l’esame più reale e meno artificiale.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde alle critiche sulla nuova Maturità in un’intervista al Quotidiano Nazionale. I sondaggi e i social network mostrano gli studenti soddisfatti dell’Esame di Stato. Il Ministro respinge l’ipotesi di un abbassamento del livello di difficoltà. “La nuova Maturità è più seria, non più facile”, dichiara Valditara. Il Ministro ricorda le incongruenze del passato: “Poteva capitare che a uno studente di liceo classico si mettesse davanti la foto di un vulcano chiedendogli di fare collegamenti interdisciplinari”. Quei collegamenti risultavano forzati e privi di senso logico.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

