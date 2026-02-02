Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara mette in chiaro che la nuova Maturità non è più facile, ma più seria. Risponde alle critiche sostenendo che, rispetto al passato, si è passati da collegamenti interdisciplinari forzati e assurdi a un esame più concreto e sensato. Valditara insiste sul fatto che il cambiamento serve a rendere l’esame più reale e meno artificiale.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde alle critiche sulla nuova Maturità in un’intervista al Quotidiano Nazionale. I sondaggi e i social network mostrano gli studenti soddisfatti dell’Esame di Stato. Il Ministro respinge l’ipotesi di un abbassamento del livello di difficoltà. “La nuova Maturità è più seria, non più facile”, dichiara Valditara. Il Ministro ricorda le incongruenze del passato: “Poteva capitare che a uno studente di liceo classico si mettesse davanti la foto di un vulcano chiedendogli di fare collegamenti interdisciplinari”. Quei collegamenti risultavano forzati e privi di senso logico.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Valditara Maturità

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Valditara Maturità

Argomenti discussi: Maturità 2026, Valditara: Orale tutto nuovo, chi non lo sosterrà sarà bocciato; Maturità, Valditara Chi non sosterrà l'esame orale dovrà ripetere l'anno; Valditara: La Maturità non è più facile, è più seria. Prima collegamenti interdisciplinari forzati e assurdi, ora si cambia; Maturità, Valditara Chi non sosterrà l’esame orale dovrà ripetere l’anno.

Il ministro Valditara spiega le nuove regole per la MaturitàIl Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, illustra i principali cambiamenti introdotti nell’Esame di Maturità di quest’anno. L’obiettivo è valutare non solo le conoscenze e le comp ... ilgiornale.it

Maturità, Valditara Chi non sosterrà l'esame orale dovrà ripetere l'annoDa quest'anno l'esame di Stato si chiamerà esame di Maturità. Vogliamo infatti valutare il grado di autonomia e responsabilità raggiunto, ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito prese ... msn.com

Maturità 2026: Latino al Classico, Matematica allo Scientifico Firmato il decreto del ministro Valditara: definite seconde prove, colloquio orale e calendario dell’esame - facebook.com facebook

Maturità, Valditara “Chi non sosterrà l’esame orale dovrà ripetere l’anno” dlvr.it/TQfdrd x.com