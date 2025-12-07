Avellino 50enne fermato con coltello e marijuana | denunciato per porto abusivo e resistenza
“Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” e “Resistenza a pubblico ufficiale”: sono i reati di cui dovrà rispondere un 50enne di Aiello del Sabato, denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Avellino.L’uomo è stato individuato nella serata di ieri presso l’autostazione del capoluogo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
