Avellino 50enne fermato con coltello e marijuana | denunciato per porto abusivo e resistenza

Avellinotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” e “Resistenza a pubblico ufficiale”: sono i reati di cui dovrà rispondere un 50enne di Aiello del Sabato, denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Avellino.L’uomo è stato individuato nella serata di ieri presso l’autostazione del capoluogo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

