Willy Wonka Was Weird pubblica Riflesso il nuovo album per Karma Field Records
Si tratta di un lavoro nato tra il 2024 e il 2025, che attraversa generi e stati d’animo per raccontare due anni di trasformazione personale e artistica. Un disco costruito con sincerità, senza forzature, seguendo l’urgenza di dire qualcosa di vero — anche quando fa male. Il progetto arriva dopo l’uscita del singolo Riflesso (6 novembre), che ha anticipato il tono emotivo dell’album e ha già iniziato a circolare tra addetti ai lavori, webzine e realtà indipendenti. Riflesso è un album che chiede ascolto lento: dodici brani che funzionano come capitoli di un percorso, registrati al Lesder Studio con la produzione di Tommaso Mantelli (Sick Tamburo, Lingua Serpente). 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
