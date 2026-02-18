Endless pubblicato And Here Is The Darkness il nuovo album

La Ghost Record Label ha pubblicato il nuovo album degli Endless, intitolato “And Here Is The Darkness”. La band ha scelto di affrontare temi come l’isolamento e l’ansia, combinando sonorità intense e atmosfere oscure. Il disco include undici tracce, tra cui un brano che ricorda le sonorità dei primi anni 2000. Gli Endless si sono concentrati sulla creazione di un sound potente e coinvolgente, dando voce alle emozioni più profonde. L’album è disponibile ora in digitale e in vinile.

La Ghost Record Label, è lieta di annunciare la pubblicazione del nuovo album degli Endless dal titolo "And Here Is The Darkness". La nuova release della band, è disponibile in digitale nei principali digital stores (Believe) e online negli stores ufficiali della Ghost Record e in quelli ufficiali della Crashsound Distribution. L'album: "And Here Is The Darkness", evoca un sentimento profondo, tormentato e tragicamente svanito, passioni intense, proibite e sofferenti, assume diverse sfumature, dalla disperazione del lutto amoroso alla passione fatale descritta dai poeti. Dichiarazione della band: Finalmente proponiamo i nostri brani nella speranza di suscitare nei nostri ascoltatori le forti emozioni che noi stessi abbiamo provato nel comporli, e siamo felici di riuscire ad annunciarne l'uscita.