Utility a rischio | bollette alleggerite solo nel 2027 Borsa KO

Le utility italiane rischiano di subire perdite significative a causa delle recenti decisioni governative, con i risparmi ai consumatori previsti solo dal 2027. Il decreto bollette, approvato nelle ultime settimane, ha ridotto temporaneamente le tariffe, ma le aziende del settore segnalano un impatto pesante sui profitti. La Borsa ha già reagito negativamente, con le azioni delle utility in calo. Molti esperti temono che questa situazione possa compromettere gli investimenti futuri nel settore energetico. La questione resta al centro dell’attenzione delle imprese e delle istituzioni.

Decreto Bollette: Le Utility in Difficoltà, Risparmi in Vista Solo nel 2027. Il governo italiano si trova a navigare in acque agitate sul fronte energetico. Un recente decreto, pensato per alleggerire il peso delle bollette per famiglie e imprese, rischia di compromettere la solidità finanziaria delle società del settore, con benefici per i consumatori che si prospettano non prima del 2027. La reazione dei mercati, con un immediato calo dei titoli delle utility quotate a Piazza Affari, testimonia le preoccupazioni degli investitori. Un Intervento Contestato: Reazioni e Dubbi sul Nuovo Decreto. L’approvazione del provvedimento ha immediatamente innescato un dibattito acceso.🔗 Leggi su Ameve.eu Borsa di Milano in rialzo trainata dai settori finanziari e dalle utility in crescita.La Borsa di Milano chiude in rialzo, spinta dai settori finanziario e utility. Bonus, sconti in fattura e non solo: cosa c'è nel nuovo decreto bolletteIl governo Meloni sta lavorando a un nuovo decreto bollette per ridurre i costi energetici. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Decreto Bollette manda al tappeto utility ed energy, profitti e dividendi a rischio; Decreto Bollette gela le utilities: Enel & co. in picchiata in Borsa; Decreto bollette, gli analisti: impatto fino al -17% sui profitti delle utilities. Sotto stress Erg, Edison, Enel, A2A; Borsa in calo, pesa il dl Bollette. Goldman Sachs: sale il rischio Paese. Il Decreto Bollette manda al tappeto utility ed energy, profitti e dividendi a rischioUtility in cortocircuito a Piazza Affari con il Decreto Bollette. Enel è in calo del 4,19%, A2A del 3,92%, Iren del 3,77%, Terna dell’1,86%, Italgas del 2,38%, Hera del 2,43%. Secondo gli analisti, le ... msn.com Decreto bollette, Tabarelli (Nomisma Energia): spremere le utility è sempre sbagliatoL’analisi: l’aumento dell’Irap ricorda la norma sugli extraprofitti di Draghi studiata meglio, ma fare cassa con le aziende energetiche non è la soluzione. Inciderà su investimenti e produzione metten ... milanofinanza.it Il Decreto Bollette manda al tappeto utility ed energy, profitti e dividendi a rischio • Utility in cortocircuito a Piazza Affari con il Decreto Bollette. Enel è in calo del 4,19%, A2A del 3,92%, Iren del 3,77%, Terna dell’1,86%, Italgas del 2,38%, Hera… x.com Le indiscrezioni sul nuovo decreto energia al vaglio del governo pesano sul comparto utility e riaccendono il tema del rischio regolatorio per le società quotate. Mentre il Ftse Mib si muove in territorio positivo, i titoli energetici vanno in controtendenza: in Borsa - facebook.com facebook