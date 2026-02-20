USA | PIL rallenta al 1,4% l’inflazione risale al 2,9% A rischio i

Il PIL degli Stati Uniti è cresciuto dello 1,4% nel trimestre, mentre l’inflazione è risalita al 2,9%. Questi dati indicano un rallentamento dell’economia e una pressione sui prezzi che potrebbe influenzare le decisioni della Federal Reserve. La crescita più debole si combina con un aumento dei costi, creando incertezza sui prossimi interventi monetari. I mercati finanziari osservano con attenzione questi segnali di rallentamento. La situazione resta sotto stretta osservazione a Washington.

Crescita Usa in rallentamento: l'inflazione torna a preoccupare e mette in dubbio i tagli dei tassi. Washington – L'economia americana mostra i primi segnali di affaticamento. La crescita del prodotto interno lordo (PIL) si è notevolmente rallentata nel quarto trimestre del 2025, mentre l'inflazione, dopo un periodo di relativa calma, è tornata a salire inaspettatamente a dicembre. Questi dati macroeconomici, resi noti nelle ultime ore, dipingono un quadro di un'economia ancora resiliente, ma con una dinamica in progressivo calo e con nuove sfide all'orizzonte per la Federal Reserve e l'amministrazione in carica.