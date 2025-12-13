L’India registra un sorprendente aumento del PIL dell’8,2% e un’inflazione ai minimi storici. Questo successo economico si inserisce in un contesto di sfide globali e tensioni internazionali, evidenziando le strategie e le dinamiche che hanno contribuito al cosiddetto

Nonostante i dazi imposti da Donald Trump e le tensioni internazionali, l’ India continua a crescere. Secondo l’ultimo rapporto della ‘ Reserve Bank of India ’, nell’ultimo trimestre il prodotto interno lordo indiano è cresciuto dell’8,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta di un dato che conferma lo stato di forma dell’India e che va oltre le aspettative, visto che le previsioni davano una crescita del 7,4%. La valutazione al ribasso era stata dettata proprio dalle tariffe al 50% sulle merci in spedizione Oltreoceano, ma grazie alla produttività e all’apprezzamento dei prodotti indiani nel mondo il peggio è stato evitato. Quotidiano.net

India, il Pil è cresciuto dell’8,2% e l’inflazione è ai minimi storici: cosa c’è dietro al miracolo economico di Modi - Una crescita demografica che supera la Cina, il taglio dei tassi e l’aumento della liquidità ... quotidiano.net