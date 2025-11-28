Istat a novembre il Pil aumenta e rallenta l’inflazione | +1,2% su base annua

Secondo le stime preliminari, nel mese di novembre 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del -0,2% su base mensile e del +1,2% su base annua ( come nel mese precedente ). A comunicarlo è l’Istat  con una nota. Rallentano i prezzi degli alimentari non lavorati (+1,4% da +1,9%), quelli degli energetici regolamentati (-3,3% da -0,5%) e quelli di alcune tipologie di servizi, in particolare i trasporti (+0,8% da +2,0%); l’accelerazione dei prezzi degli alimentari lavorati (+2,7% da +2,5%) si associa all’attenuata flessione di quelli degli energetici non regolamentati (-4,4% da -4,9%) e dei beni durevoli (-0,1%, da -0,8%). 🔗 Leggi su Lapresse.it

