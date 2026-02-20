Usa minacciano l’Iran guerra alle porte
Gli Stati Uniti hanno lanciato minacce all’Iran, che ora ha pochi giorni per raggiungere un accordo sul nucleare. La Casa Bianca accusa Teheran di ostacolare i negoziati, mentre la tensione cresce nella regione. La situazione si fa sempre più delicata, con il rischio di un intervento militare che si fa concreto. La decisione di Teheran di continuare a sviluppare il programma nucleare ha acceso i timori di uno scontro imminente.
Gli Stati Uniti minacciano Teheran, che ha pochi giorni per definire un accordo sul nucleare. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Guerra Usa-Iran alle porte? Trump minaccia attacco armato e la portaerei americana Lincoln sparisce dai radar
Leggi anche: Dialogo tra Iran e Usa, ma i pasdaran ora minacciano di chiudere Hormuz
Usa minacciano l’Iran, guerra alle porte
Argomenti discussi: Iran, secondo Axios i colloqui con gli Usa sono 'in bilico'; Trump minaccia l’Iran: flottiglia Usa e ultimatum su nucleare; L'Iran minaccia gli Usa e chiude lo Stretto di Hormuz per un'esercitazione militare; Iran, le notizie di martedì 17 febbraio.
Gli Usa cancellano la "Endangerment Finding", la base scientifica secondo cui i gas serra minacciano la salute pubblica - facebook.com facebook
Gli Stati Uniti minacciano di riprendere i test nucleari: «La Cina l’ha già fatto, nel 2020» ilsole24ore.com/art/gli-stati-… x.com