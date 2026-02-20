Usa minacciano l’Iran guerra alle porte

Da tv2000.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno lanciato minacce all’Iran, che ora ha pochi giorni per raggiungere un accordo sul nucleare. La Casa Bianca accusa Teheran di ostacolare i negoziati, mentre la tensione cresce nella regione. La situazione si fa sempre più delicata, con il rischio di un intervento militare che si fa concreto. La decisione di Teheran di continuare a sviluppare il programma nucleare ha acceso i timori di uno scontro imminente.

Gli Stati Uniti minacciano Teheran, che ha pochi giorni per definire un accordo sul nucleare. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

usa minacciano l8217iran guerra alle porte
© Tv2000.it - Usa minacciano l’Iran, guerra alle porte

Leggi anche: Guerra Usa-Iran alle porte? Trump minaccia attacco armato e la portaerei americana Lincoln sparisce dai radar

Leggi anche: Dialogo tra Iran e Usa, ma i pasdaran ora minacciano di chiudere Hormuz

Usa minacciano l’Iran, guerra alle porte

Video Usa minacciano l’Iran, guerra alle porte
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Iran, secondo Axios i colloqui con gli Usa sono 'in bilico'; Trump minaccia l’Iran: flottiglia Usa e ultimatum su nucleare; L'Iran minaccia gli Usa e chiude lo Stretto di Hormuz per un'esercitazione militare; Iran, le notizie di martedì 17 febbraio.