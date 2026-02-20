Usa minacciano l’Iran guerra alle porte

Gli Stati Uniti hanno lanciato minacce all’Iran, che ora ha pochi giorni per raggiungere un accordo sul nucleare. La Casa Bianca accusa Teheran di ostacolare i negoziati, mentre la tensione cresce nella regione. La situazione si fa sempre più delicata, con il rischio di un intervento militare che si fa concreto. La decisione di Teheran di continuare a sviluppare il programma nucleare ha acceso i timori di uno scontro imminente.