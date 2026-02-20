Non aveva il potere di imporli La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump | Vergognoso ma ho piano di riserva

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato le tariffe commerciali decise dall’amministrazione Trump, ritenendole illegittime. La decisione deriva dal fatto che il governo non aveva il potere legale di imporle, anche se le ha comunque mantenute per mesi. I dazi avevano colpito diversi settori industriali e commercianti. Il giudice ha sottolineato che l’uso dei poteri di emergenza federali non consentiva di adottare questa misura. La vicenda rimane aperta a possibili nuove strategie.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittime le tariffe commerciali imposte dall'amministrazione del presidente Donald Trump attraverso l'utilizzo dei poteri di emergenza federali. La decisione rappresenta uno dei più rilevanti interventi giudiziari in materia economica degli ultimi anni e ridefinisce i confini dell'autorità presidenziale in ambito commerciale. Al centro della controversia vi era l'uso dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977, una legge concepita per consentire al presidente di intervenire rapidamente in presenza di minacce straordinarie alla sicurezza nazionale.