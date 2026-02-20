Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump | Non ha il potere di imporli La replica |   Una vergogna ma ho un piano di riserva 

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dall’ex presidente Trump, sostenendo che non aveva il potere di introdurli. La decisione si basa sulla mancanza di autorizzazioni legislative specifiche. Trump ha reagito con rabbia, affermando che si tratta di una “vergogna” e annunciando di aver già preparato un piano alternativo. La sentenza riguarda una disputa commerciale che ha diviso l’opinione pubblica e l’economia americana.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dal presidente Trump. Secondo la sentenza, i dazi non possono essere imposti con una legge prevista per le emergenze nazionali. La sentenza ha avuto 6 voti a favore e 3 contrari. Trump ha utilizzato i dazi - ovvero le tasse sui beni importati - comestrumento chiave di politica economica ed estera. Secondo quanto previsto da Trump, i dazi avrebbero dovuto generare, nel prossimo decennio, migliaia di miliardi di dollari in entrate per gli Stati Uniti. Sebbene l'amministrazione Trump non fornisca dati sulla riscossione dal 14 dicembre, gli economisti del Penn-Wharton Budget Model hanno stimato venerdì che l'importo raccolto tramite i dazi basati sull'IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) ammontasse a oltre 175 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

