Usa a Ue | no Buy European su bandi armi

Gli Stati Uniti minacciano ritorsioni se l’Unione Europea applicherà clausole “Buy European” nei bandi per la difesa. La causa sono le nuove restrizioni che potrebbero limitare gli acquisti di armi provenienti da paesi extra-Ue. Washington teme di perdere contratti importanti e di danneggiare la propria industria militare. La situazione si sta intensificando, con possibili conseguenze sul mercato globale delle armi e sulla collaborazione tra alleati. La questione resta aperta, mentre Bruxelles valuta le proprie scelte future.

12.15 Possibili ritorsioni Usa contro la Ue se questa introdurrà nei suoi appalti per la difesa clausole per non acquistare o acquistare meno armi extraUe. Gli Usa -si legge in una contributo del Dipartimento Usa alla consultazione pubblica della Commissione Ue- "si oppongono fermamente a qualsiasi modifica che limiti la capacità" delle aziende Usa di accedere al mercato Ue. Un'eventuale svolta protezionista Buy European sarebbe "sbagliata" e gli Usa potrebbero a loro volta chiudere alle aziende l'accesso agevolato ad alcune gare.