Italia e Germania provano a guidare scatto Ue Macron insiste su buy european

L’Italia e la Germania spingono per prendere il comando nell’Unione europea. I due Paesi vogliono accelerare sul mercato unico, ridurre le burocrazie e rendere più semplice il commercio. Macron, intanto, insiste sulla necessità di comprare europeo. Bruxelles si prepara a un nuovo giro di negoziati per mettere in pratica queste proposte.

Bruxelles, 11 feb. (askanews) – Completamento del mercato unico, semplificazione e riduzione deli oneri burocratici, una politica commerciale “ambiziosa e pragmatica”. Nessun accenno a piani di investimento europei da finanziare col debito comune, né a misure “protezionistiche” a sostegno dell’industria europea. Il “non paper” elaborato da Italia, Germania e Belgio alla vigilia del consiglio informale di Alden Biesen conferma la strategia che Giorgia Meloni sta portando avanti insieme al cancelliere Merz. Con un passaggio in più: un controllo dei singoli governi sulle proposte della Commissione, con “un meccanismo di freno di emergenza” che consenta di “bloccare gli oneri eccessivi che emergono durante il processo legislativo, ad esempio con l’attivazione su richiesta di uno Stato membro”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

In un momento di forte tensione politica, Macron spinge per gli eurobond e il ‘buy european’, cercando di rafforzare l’unità del continente.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un piano per creare un nuovo debito comune e promuovere l’acquisto di prodotti europei, puntando a rilanciare l’industria dell’Unione Europea.

