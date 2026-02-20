Urologia robotica Abano Terme apre un ponte con la Cleveland Clinic

Ad Abano Terme, un nuovo progetto di urologia robotica sta nascendo grazie alla collaborazione con la Cleveland Clinic. I medici locali stanno iniziando a usare tecnologie avanzate per interventi più precisi sui pazienti. La Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università UniCamillus di Roma, presso il Policlinico di Abano, ha avviato questa iniziativa con l’obiettivo di migliorare le procedure chirurgiche. La partnership rafforza il legame tra istituzioni italiane e internazionali nel settore medico.

Al Policlinico Abano parte la collaborazione con il professor Riccardo Autorino: tre interventi con il robot da Vinci Single Port e un programma 2026 tra sala operatoria, studio e formazione negli Stati Uniti Prende forma ad Abano Terme una collaborazione di respiro internazionale nel campo dell’urologia. Nel pomeriggio di ieri, 19 febbraio, la Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università UniCamillus di Roma, ospitata al Policlinico Abano e diretta dal professor Luigi Schips, ha accolto il professor Riccardo Autorino, direttore della Ricerca Clinica e del Centro di Robotica della Cleveland Clinic (Ohio, Stati Uniti).🔗 Leggi su Padovaoggi.it

