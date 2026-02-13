La festa della mascherina 2026 al Teatró di Abano Terme ha attirato molte famiglie con bambini, grazie a un pomeriggio dedicato ai più piccoli a partire dai tre anni, che hanno potuto divertirsi con musica, animazione e atmosfere ispirate ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” per celebrare la fine del Carnevale.

Un pomeriggio interamente pensato per i più piccoli, a partire dai tre anni in su, tra musica, animazione e suggestioni ispirate ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” per festeggiare insieme la fine del Carnevale. Ad Abano Terme martedì 17 febbraio il Teatro Polivalente di via Donati 1 ospiterà l’edizione 2026 della “Festa della Mascherina”, promossa dall’Assessorato alle Manifestazioni in collaborazione con Anima e Musica. Dalle 14.30 alle 18 (con inizio animazione alle 15), il teatro si trasformerà in un mondo fantastico, dove colori, maschere e personaggi accompagneranno bambini e famiglie in un viaggio immaginario tra giochi e spettacolo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Ecco uno spettacolo che combina teatro e sport di squadra ad Abano Terme.

L'Hotel Columbia Terme di Abano presenta due nuovi percorsi benessere, ideati per soddisfare diverse esigenze.

