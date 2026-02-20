Urbanistica | a ogni milanese sottratti 6,58 mq di verde Per legge dovrebbero essere 18mq a testa ma sono solo 11,42

A Milano, ogni residente perde circa 6,58 mq di verde rispetto a quanto dovrebbe avere. La legge stabilisce che ogni cittadino dovrebbe godere di almeno 18 mq di spazi verdi, ma in realtà ne ha solo 11,42. Questa carenza si riflette anche nella mancanza di aree pubbliche accessibili, con molti quartieri che risultano privi di spazi aperti adeguati. La differenza tra teoria e realtà si fa sentire nella quotidianità dei cittadini milanesi.

Ogni cittadino milanese è in credito verso la città di Milano di 6,58 mq di verde. Al posto di avere a disposizione 18 mq di aree verdi fruibili, come previsto dalla legge nazionale (DM 144468) e da quella regionale (LR 122005), la quota reale per ogni milanese si ferma a soli 11,42 mq. Un “furto” di spazio vitale messo a segno dall’edilizia incontrollata e dal consumo di suolo, avallata in questi anni dalle varie amministrazioni cittadine. A dimostrarlo, lo studio del professor Sergio Brenna, già ordinario di Urbanistica al Politecnico di Milano, che La Notizia ha potuto consultare. Ma prima di analizzare numeri e dati, occorre un inciso: alcuni giorni fa La Notizia aveva dato conto della domanda posta attraverso una serie di accessi agli atti dall’avvocato Veronica Dini al Comune di Milano.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: Le torri del miracolo: trasformano 6.300 mq di verde in un affare… ma l’aria resta a carico dei residenti

Crans-Montana, il chirurgo plastico: “Ogni operazione deve essere ricostruttiva. Non è solo sopravvivenza, ma tornare a vivere”Il chirurgo plastico di Crans-Montana sottolinea che ogni intervento deve essere ricostruttivo, mirato a ridare dignità e speranza ai pazienti.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.