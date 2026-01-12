Crans-Montana il chirurgo plastico | Ogni operazione deve essere ricostruttiva Non è solo sopravvivenza ma tornare a vivere

Il chirurgo plastico di Crans-Montana sottolinea che ogni intervento deve essere ricostruttivo, mirato a ridare dignità e speranza ai pazienti. Tuttavia, dopo un evento devastante come il rogo che ha colpito la località, è importante riconoscere che un ritorno completo alla situazione precedente non è possibile. La cura e il recupero si concentrano sulla ricostruzione, rispettando la realtà delle conseguenze e il percorso di ciascuno.

Identità, dignità, speranza. Ma senza illusioni: dopo un rogo come quello di Crans-Montana non esiste un "ritorno a prima". A delineare il possibile percorso di cura dei giovanissimi sopravvissuti all'incendio del bar Le Constellation è Benedetto Longo, professore associato di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica all'Università di Roma Tor Vergata, intervistato da FattoQuotidiano.it. "Ricostruire non significa soltanto coprire una ferita", spiega. "Vuol dire restituire funzione, espressività, socialità. Un volto che torna a comunicare, una mano che torna a scrivere, un collo che torna a muoversi: sono passaggi che ridanno identità".

Crans Montana, come si curano i gravi ustionati? Il lungo percorso per salvare i sopravvissuti - Franco Bassetto, presidente della Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva- msn.com

Perché Crans-Montana è stato un “disastro di massa”: l’esperto spiega come si gestisce l’emergenza - Montana, che mandano in sovraccarico le strutture ospedaliere locali, sono definiti "mass disaster" o "disastri ... fanpage.it

@teleone_16 Dopo giorni di silenzi e paura, da Crans-Montana arriverebbero finalmente notizie che fanno respirare un po’ di più: Elsa e Leonardo rientrerebbero oggi in Italia. Leonardo dovrebbe essere trasferito da Zurigo al Niguarda di Milano, d - facebook.com facebook

Sébastien Fanti: «Avete scelto di illustrare la tragedia di Crans-Montana con un disegno infantile, non sono più Charlie» x.com

