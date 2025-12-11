Le torri del miracolo | trasformano 6.300 mq di verde in un affare… ma l’aria resta a carico dei residenti
La Giunta comunale propone la sostituzione di 6.300 mq di aree verdi con due torri di nove piani, ignorando la forte opposizione dei residenti e le migliaia di firme raccolte. Un progetto che solleva dubbi sull’impatto ambientale e sulla qualità della vita, evidenziando come gli interessi economici prevalgano sulle esigenze della comunità.
La Giunta comunale vuol far sparire 6.300 mq di verde per piazzarci due torri da 9 piani, mentre ignora migliaia di firme dei residenti. Tra parcheggi farlocchi, traffico alle stelle e un quartiere che diventa una sauna di cemento, si continua a vendere lo scempio come “interesse pubblico”. Ma qui l’unico interesse sembra quello di chi ci costruisce sopra. Il comunicato del Comitato residenti zona Giotto tradotto in puro stile urticante: Via Tiziano, quartiere Giotto. Finora c’era un bel polmoncino verde dove la gente respirava, passeggiava, campava serena. Eh, troppo bello per durare! La Giunta Comunale ha pensato bene di fare una Variante Urbanistica che, detta in soldoni, trasforma 6. 🔗 Leggi su Lortica.it
Il Miracolo del Giardino Una luce chiara scese dalle torri, dalle mura, dai tetti del borgo. Non era una luce artificiale, ma qualcosa di caldo, antico. I rami degli alberi iniziarono a brillare come se fossero ricoperti di stelle. Il vento, invece di gelare, profumava di - facebook.com Vai su Facebook