Coniugi trovati morti in una casa sul lago di Garda ipotesi esalazioni di monossido | indagini in corso

Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita in una casa sul lago di Garda, nel Bresciano. Le autorità sospettano che le cause siano legate a un’intossicazione da monossido di carbonio. Le indagini sono in corso per accertare le circostanze e le eventuali responsabilità.

Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita all'interno della propria abitazione nel Bresciano. L'ipotesi degli inquirenti è che il decesso sia stato provocato da esalazioni di monossido di carbonio.

