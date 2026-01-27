Dallo studio sui tumori nuove prospettive per rigenerare il tessuto nervoso

Una recente ricerca internazionale, guidata dall'Università di Verona e dalla Statale di Milano, ha fatto un passo avanti nella comprensione dei tumori e delle potenzialità di rigenerazione del tessuto nervoso. Questa scoperta apre nuove prospettive per lo sviluppo di trattamenti più efficaci e mirati, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei pazienti interessati.

Una ricerca guidata dall'università di Verona e dalla Statale di Milano rivela il potenziale dei macrofagi associati al tumore nella riparazione del midollo spinale Un'importante scoperta scientifica, frutto di una collaborazione internazionale guidata dall'università di Verona e dalla Statale di Milano, apre nuove possibilità per la rigenerazione del tessuto nervoso. Lo studio, pubblicato sulla rivista Immunity, mostra come i macrofagi associati al tumore possano diventare strumenti preziosi per la riparazione del midollo spinale. La ricerca è stata coordinata da Ilaria Decimo, docente dell'ateneo veronese, insieme a Massimo Locati e Francesco Bifari della Statale di Milano, con prima autrice Sissi Dolci, ricercatrice del dipartimento di diagnostica e sanità pubblica dell'università di Verona.

