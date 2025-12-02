WRC – Monte-Carlo riduce il numero degli iscritti | solo 60 equipaggi al via

Il rischio esclusione per molti equipaggi non prioritari anche quest’anno è altissimo. Anche per il 2026 il Rallye Automobile Monte-Carlo conferma la tendenza delle ultime edizioni, imponendo un limite massimo agli iscritti. Ma quest’anno la soglia è particolarmente drastica: solo 60 equipaggi potranno presentarsi al via della gara più iconica del calendario. Un numero molto . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

