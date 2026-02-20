unicredit supporta il piano di investimenti di blu ocean

Unicredit ha concesso un prestito da 3,2 milioni di euro a Blu Ocean, sostenendo il suo piano di investimenti. La banca ha approvato il finanziamento per finanziare i lavori di ampliamento del loro stabilimento. Questo aiuto permette a Blu Ocean di avviare nuove attività e migliorare l’efficienza produttiva. La società punta a incrementare la capacità di produzione entro la fine dell’anno. La decisione di Unicredit si basa sulla solidità del progetto e sulla crescita prevista del settore in cui opera Blu Ocean.

Unicredit ha erogato un finanziamento a Sal (Stato avanzamento lavori) di 3,2 milioni alla società Blu Ocean. L’operazione è finalizzata alla realizzazione di due nuove celle frigorifere di circa 10 mila metri cubi, che saranno destinate allo stoccaggio di prodotti surgelati e integrate con la struttura già esistente nel comune di Casteldaccia. Blu Ocean si occupa della selezione e distribuzione di pesce fresco, surgelato e prodotti alimentari, garantendo elevati standard di qualità. È presente con punti vendita diretti e numerosi corner nei supermercati, garantendo una diffusione capillare dei suoi prodotti.🔗 Leggi su Lettera43.it

