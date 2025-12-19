Prestito Ucraina | Ungheria Slovenia e Repubblica Ceca si tirano fuori Orban | Scongiurato rischio di una guerra con Mosca
Non tutti in Europa hanno deciso di partecipare al prestito europeo da 90 miliardi di euro a favore dell’Ucraina. A rimanerne fuori sono Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. “Abbiamo sopportato una notte lunga e difficile. Siamo riusciti a scongiurare il rischio immediato di una guerra – ha dichiarato il premier ungherese Viktor Orban, che rivendica il successo della sua trattativa a Bruxelles sfociata nell’accordo sul prestito senza metter mano agli asset russi immobilizzati, che ha concesso un opt out, un’esenzione dei tre Paesi dell’Est -. Non abbiamo permesso all’Europa di dichiarare guerra alla Russia utilizzando asset russi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Ep.699 – Orban punta a un asse anti-Kiev in Ue con Slovacchia e Repubblica Ceca – Si toglie il braccialetto elettronico e uccide la compagna
Leggi anche: L'allarme di Orban: "L'Europa si avvicina alla guerra. L'Ungheria è per la pace"
Ucraina, asset russi congelati all'Ue: cosa sono e perché sono così importanti; Cosa c’è dietro il braccio di ferro sugli asset russi: il 18 dicembre giorno decisivo; Ucraina: Zelensky, maggioranza leader Ue a favore prestito riparazione - foto.
Prestito Ucraina: Ungheria, Slovenia e Repubblica Ceca si tirano fuori. Orban: “Scongiurato rischio di una guerra con Mosca” - Non permetteremo che il denaro degli ungheresi finanzi l'Ucraina" ... ilfattoquotidiano.it
Ucraina, salta il prestito con gli asset russi. L’Ue sceglie il debito comune per finanziare Kiev - L’Ue vira sul debito comune con una modifica alle norme sul bilancio e con il meccanismo della cooperazione rafforzata ... milanofinanza.it
UE, prestito record da 90 miliardi all'Ucraina: il meccanismo spiegato semplice, chi paga e i rischi per l'Europa - Prestito record UE da 90 miliardi all’Ucraina: ecco come funziona davvero, chi rischia di pagare e perché il conto potrebbe finire ai contribuenti europei. tag24.it
L’Ue ribadisce il sostegno all’Ucraina e lo fa con una decisione chiara: accordo all’unanimità, per finanziare Kiev con un prestito a tasso zero da 90 miliardi per i prossimi due anni, puntando sul debito comune ed evitando soluzioni rischiose come l’uso degli a - facebook.com facebook
#TG2000 - #Ucraina, prestito Ue da 90 miliardi senza asset russi #19dicembre #Donbass #Trump #Lavrov #Pokrovsk #Russia #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Sumy #Leopoli #Odessa #Belgorod #Kiev #TV2000 @tg2000it x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.