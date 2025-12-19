Prestito Ucraina | Ungheria Slovenia e Repubblica Ceca si tirano fuori Orban | Scongiurato rischio di una guerra con Mosca

Non tutti in Europa hanno deciso di partecipare al prestito europeo da 90 miliardi di euro a favore dell’Ucraina. A rimanerne fuori sono Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. “Abbiamo sopportato una notte lunga e difficile. Siamo riusciti a scongiurare il rischio immediato di una guerra – ha dichiarato il premier ungherese Viktor Orban, che rivendica il successo della sua trattativa a Bruxelles sfociata nell’accordo sul prestito senza metter mano agli asset russi immobilizzati, che ha concesso un opt out, un’esenzione dei tre Paesi dell’Est -. Non abbiamo permesso all’Europa di dichiarare guerra alla Russia utilizzando asset russi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

