Stop gas russo Ungheria e Slovacchia portano la UE davanti alla Corte di Giustizia
Il ministro ungherese Szijjarto: Ungheria e Slovacchia faranno appello in tribunale alla decisione dell’UE che vieta l’importazione di petrolio e gas dalla Federazione Russa “Non appena il piano RePowerEU sarà adottato la prossima settimana, insieme alla Slovacchia, presenteremo una petizione di annullamento alla Corte di giustizia europea,” — ha scritto il ministro degli Esteri ungherese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Orban sbotta: “lo stop al #gas russo è un abuso, faremo causa all’Ue” - facebook.com Vai su Facebook
#Orban sbotta: “lo stop al #gas russo è un abuso, faremo causa all’Ue” Vai su X
Accordo nell’Ue, stop all’import di gas russo. Budapest: “Ricorreremo alla Corte”. Critica la Lega - L’intesa sul regolamento prevede un divieto graduale e vincolante entro l’autunno 2027. repubblica.it scrive