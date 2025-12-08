stop gas russo ungheria e slovacchia portano la ue davanti alla corte di giustizia

Il ministro ungherese Szijjarto: Ungheria e Slovacchia faranno appello in tribunale alla decisione dell’UE che vieta l’importazione di petrolio e gas dalla Federazione Russa “Non appena il piano RePowerEU sarà adottato la prossima settimana, insieme alla Slovacchia, presenteremo una petizione di annullamento alla Corte di giustizia europea,” — ha scritto il ministro degli Esteri ungherese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

