8 dic 2025

Il ministro ungherese Szijjarto: Ungheria e Slovacchia faranno appello in tribunale alla decisione dell’UE che vieta l’importazione di petrolio e gas dalla Federazione Russa “Non appena il piano RePowerEU sarà adottato la prossima settimana, insieme alla Slovacchia, presenteremo una petizione di annullamento alla Corte di giustizia europea,” — ha scritto il ministro degli Esteri ungherese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Stop gas russo, Ungheria e Slovacchia portano la UE davanti alla Corte di Giustizia

