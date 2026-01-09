Tindaro Granata sul palco del Verdi con Vorrei una voce

C’è un momento, in “Vorrei una voce”, in cui il teatro smette di essere rappresentazione e diventa ascolto. Un luogo in cui le storie non vengono raccontate “su” qualcuno, ma attraverso qualcuno. È da qui che nasce lo spettacolo scritto e interpretato da Tindaro Granata, in scena venerdì 9. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

