Solidarietà a Napoli una raccolta fondi di Piloda Group per l’Unicef

Piloda Group ha organizzato una raccolta fondi presso la Galleria Borbonica di Napoli, dedicata a sostenere i progetti dell’UNICEF. L’evento ha riunito la comunità locale in un gesto di solidarietà, con l’obiettivo di contribuire al benessere dei bambini più vulnerabili. Un’iniziativa che sottolinea l’importanza della responsabilità sociale e dell’impegno condiviso per un futuro migliore.

Una serata all’insegna della solidarietà, dell’arte e della partecipazione ha trasformato la storica Galleria Borbonica di Napoli in un luogo simbolo di generosità e responsabilità sociale. L’evento, promosso da Piloda Group, network di aziende attivo da oltre un secolo nei settori dell’edilizia, della cantieristica e della nautica, ha ribadito con forza la vocazione del Gruppo a coniugare attività imprenditoriale e impegno sociale, sostenendo progetti internazionali e iniziative a favore delle comunità più fragili. La serata benefica, svoltasi il 18 dicembre scorso, non sarebbe stata possibile senza la generosa partecipazione del network di partner e fornitori di Piloda Group. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

