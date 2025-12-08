VAR la FIFA prepara una nuova rivoluzione | l’ultima idea sull’utilizzo della tecnologia Ecco tutti i dettagli

VAR: la Fifa pronta a rivoluzionare il calcio con nuove regole video. Possibile una novità destinata a cambiare ancora una volta il mondo del calcio La Fifa non smette di spingere sull’innovazione e il VAR torna al centro del dibattito sul futuro del calcio. Dopo l’introduzione del fuorigioco semiautomatico nel Mondiale 2022, l’obiettivo ora è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - VAR, la FIFA prepara una nuova rivoluzione: l’ultima idea sull’utilizzo della tecnologia. Ecco tutti i dettagli

La FIFA prepara la rivoluzione del calciomercato: nei prossimi mesi può arrivare la riforma Vai su X

Var, possibili novità dal Mondiale in poi per doppi gialli e corner. E sulle ribattute dei rigori... - Al vaglio innovazioni sull'intervento da parte del Video Assistant Referee e non solo. Scrive tuttosport.com