Pisa si apre una nuova pista per l’attacco | primi contatti con il Feyenoord per Tengstedt i dettagli
Il Pisa ha avviato i primi contatti con il Feyenoord per valutare la possibilità di riportare in Italia l’attaccante Casper Tengstedt. La società sta analizzando i dettagli dell’operazione e le condizioni per un eventuale trasferimento, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. La trattativa è ancora in fase preliminare, mentre si attendono aggiornamenti sui prossimi sviluppi.
Pisa, si apre una nuova pista per l'attacco: primi contatti con il Feyenoord per Tengstedt, valutazioni in corso Il Pisa sta valutando la possibilità di riportare Casper Tengstedt in Italia. Nelle ultime ore ci sono stati i primi contatti con il Feyenoord per l'attaccante danese, che in passato ha vestito anche la maglia dell'Hellas Verona.
