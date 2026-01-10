Pisa si apre una nuova pista per l’attacco | primi contatti con il Feyenoord per Tengstedt i dettagli

Il Pisa ha avviato i primi contatti con il Feyenoord per valutare la possibilità di riportare in Italia l’attaccante Casper Tengstedt. La società sta analizzando i dettagli dell’operazione e le condizioni per un eventuale trasferimento, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. La trattativa è ancora in fase preliminare, mentre si attendono aggiornamenti sui prossimi sviluppi.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.