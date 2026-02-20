Una legge per rimuovere Andrea da successione al trono | la scelta del governo britannico

Il governo britannico ha deciso di intervenire per escludere Andrea dalla linea di successione reale, dopo le accuse che hanno coinvolto il principe negli ultimi giorni. La vicenda ha provocato forti tensioni all’interno della famiglia reale e ha portato i legislatori a proporre una nuova legge. Questa mossa mira a evitare che le controversie personali influenzino le funzioni ufficiali. La discussione sulla proposta è ormai al centro del dibattito pubblico e politico.

Lo scandalo che negli ultimi giorni ha travolto il principe Andrea è una macchia così grossa che anche il governo britannico sta cercando in tutti i modi di “eliminare”. In che modo? Lavorando a uno specifico provvedimento legge per rimuoverlo dalla linea di successione al trono. nodo 2612411 Cosa può succedere. Secondo quanto appreso da SkyNews, infatti, l'esecutivo laburista del premier Keir Starmer è pronto a muoversi non appena si concluderà l'indagine di polizia che ha portato all'arresto e al successivo rilascio dell'ex duca di York per i legami col defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Una legge per rimuovere Andrea da successione al trono”: la scelta del governo britannico Leggi anche: Il governo Starmer valuta una legge per escludere l’ex principe Andrea dalla linea di successione. L’82% degli inglesi: “È indegno” Leggi anche: Trono britannico: il duca Andrea resta in linea, tra scandali e leggi Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Equivoci da rimuovere sul referendum; Infortuni sul lavoro, prova meno articolata per la responsabilità dell’ente; Rimuovere le barriere architettoniche un passo alla volta; L’amministrazione Trump fa rimuovere la bandiera arcobaleno dallo Stonewall Park di New York. Una legge ad hoc per rimuovere Andrea dalla linea di successione al trono: il precedente del 1936Secondo un sondaggio, l'82% della popolazione sarebbe a favore della misura: la legge richiederebbe la ratifica di ogni paese membro del Commonwealth ... corriere.it Gb lavora a legge per rimuovere Andrea da linea successioneIl governo britannico sta lavorando a un provvedimento legislativo specifico per rimuovere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione al trono. (ANSA) ... ansa.it Il sondaggio e le ipotesi di una legge per rimuovere Andrea dalla linea di successione al trono x.com Ledicola.it. . Arrestato l’ex principe Andrea in Inghilterra. La legge è uguale per tutti Di certo re Carlo III era più che informato, visto che gli ha primo tolto il titolo, poi l’appannaggio reale, poi l’ha sfrattato dalla residenza ufficiale, infine gli ha vietato di indossare - facebook.com facebook