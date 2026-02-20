Trono britannico | il duca Andrea resta in linea tra scandali e leggi

Il Duca di York, Andrea, mantiene il suo posto nella linea di successione, nonostante le polemiche legate a vecchi accusi e un arresto recente. La sua presenza suscita discussioni tra coloro che richiedono chiarimenti ufficiali e i sostenitori che difendono il suo ruolo. La questione si aggrava con le tensioni tra le istituzioni e l’opinione pubblica, che chiede trasparenza. La famiglia reale si trova davanti a un nuovo capitolo complicato da gestire.

