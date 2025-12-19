Dall’orfanotrofio ad Addis Abeba ai palchi di tutto il mondo

Mariam Battistelli ha attraversato un percorso straordinario, partendo da un orfanotrofio di Addis Abeba fino a calcare i palchi più prestigiosi del mondo. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, un viaggio di speranza e successo che ispira e emoziona. Scopri come una vita segnata da sfide si trasformi in un racconto di vittoria e passione per la musica e la vita.

Mariam Battistelli, ci racconta la sua storia? "La mia vita inizia in un orfanotrofio di Addis Abeba. Le suore mi hanno raccolto davanti alla porta e si sono prese cura di me. Poi ho avuto la fortuna di essere adottata da una splendida famiglia di Mantova. Mia madre mi ha raccontato che era stata loro assegnata un’altra bimba, venuta a mancare per una banale influenza. E dunque hanno scelto me e mi hanno cresciuta, supportandomi in ogni occasione, anche quando ho deciso di intraprendere la carriera di cantante. La passione del canto è arrivata con mia nonna. Nel periodo natalizio preparavamo insieme tortellini e agnolotti e ascoltavamo arie e duetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

