il piano mattei al centro del vertice di addis abeba con meloni

Roma torna a riunire i leader africani per il secondo vertice sul Piano Mattei. A due anni dal primo incontro di gennaio 2024, il governo italiano organizza questa nuova occasione per rafforzare i rapporti con i partner africani. Meloni ha partecipato al vertice ad Addis Abeba, che segna un passaggio importante nelle relazioni tra Italia e Africa.

A due anni dal primo vertice del gennaio 2024, Roma torna a riunire i partner africani per una seconda edizione che segna un passaggio politico e simbolico rilevante. Il 13 febbraio, nella capitale etiopica, si terrà il secondo summit Italia-Africa, in concomitanza con il Vertice dell'Unione Africana, alla vigilia dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana, alla quale parteciperà in qualità di ospite d'onore anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di ritorno da Bruxelles dopo il Consiglio europeo informale sul futuro dell'Europa. La scelta di portare per la prima volta il vertice in Africa risponde alla narrazione su cui il governo ha costruito il Piano Mattei: un lavoro "con l'Africa e non per l'Africa", fondato sull'ascolto delle priorità locali e sulla costruzione di partenariati di lungo periodo.

Il secondo vertice Italia-Africa si terrà il 13 febbraio ad Addis Abeba, coinvolgendo i capi di Stato e di governo dei due continenti.

Il Piano Mattei mira a rafforzare i rapporti tra Europa e Africa, promuovendo partenariati duraturi.

