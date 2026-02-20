Una cascata di cioccolato per Carnevale
Il Carnevale di Granarolo ha cambiato volto per la festa di quest’anno, grazie all’introduzione del
Il Carnevale di Granarolo si rinnova: domenica nasce il " Choco Carnival ". Granarolo dell’Emilia si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno con una grande novità: il tradizionale Carnevale dei Bambini, giunto alla 44ª edizione, si rinnova e diventa "Choco Carnival – il Carnevale che sa di cioccolato ". Un’evoluzione che non è solo nel nome, ma nel modo stesso di vivere la festa: più sicurezza per bambini e famiglie, maggiore coinvolgimento delle attività del territorio e uno spirito comunitario ancora più forte. L’iniziativa è promossa dal Comune di Granarolo dell’Emilia insieme alla Polisportiva Lovoleto, con il contributo di associazioni e volontari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Genova: Carnevale, cioccolato da record & 48 birre artigianaliA Genova, il Carnevale, il cioccolato da record e le 48 birre artigianali attirano migliaia di visitatori.
Weekend scatenato da San Valentino a Carnevale: "A lume di candela", sfilate e degustazioni di vini e cioccolatoIl weekend si infiamma tra maschere, coriandoli e cuori, con eventi che uniscono Carnevale e San Valentino.
Ricetta chiacchiere e Cioccolato di Carnevale
Argomenti discussi: Una cascata di cioccolato per Carnevale; Libri ispirati al cioccolato, icona mondiale di gusto e metafora di desiderio: cosa leggere; Musica, arte, musei e l’immancabile Sissi. Ma anche un mercato tutto da scoprire. È il 2026 di Vienna; Il cacao amaro della Costa d’Avorio.
Buona domenica a tutti. Questa mattina il saluto mattutino è accompagnato da una cascata di stelle filanti e coriandoli. Oggi è l'ultima domenica di Carnevale. Non siamo mai stati 'campioni' del Carnevale rispetto ad altre città, eppure, fino a dieci anni fa, la d - facebook.com facebook