Il Carnevale di Granarolo ha cambiato volto per la festa di quest’anno, grazie all’introduzione del

Il Carnevale di Granarolo si rinnova: domenica nasce il " Choco Carnival ". Granarolo dell’Emilia si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno con una grande novità: il tradizionale Carnevale dei Bambini, giunto alla 44ª edizione, si rinnova e diventa "Choco Carnival – il Carnevale che sa di cioccolato ". Un’evoluzione che non è solo nel nome, ma nel modo stesso di vivere la festa: più sicurezza per bambini e famiglie, maggiore coinvolgimento delle attività del territorio e uno spirito comunitario ancora più forte. L’iniziativa è promossa dal Comune di Granarolo dell’Emilia insieme alla Polisportiva Lovoleto, con il contributo di associazioni e volontari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una cascata di cioccolato per Carnevale

