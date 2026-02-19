Genova | Carnevale cioccolato da record & 48 birre artigianali

Genova si prepara a un weekend di eventi: Carnevale, cioccolato, birra artigianale e arte. Genova e il suo entroterra si animano questo fine settimana, dal 20 al 22 febbraio 2026, con un calendario ricco di eventi che spaziano dalle tradizionali feste di Carnevale alle eccellenze enogastronomiche e all’arte. L’offerta mira a soddisfare un pubblico ampio, tra residenti e turisti, offrendo un ventaglio di possibilità per tutti i gusti. Il Carnevale in festa tra Recco e la Val Bisagno. Il Carnevale rappresenta uno dei momenti più attesi del weekend. A Recco, le celebrazioni raggiungono il culmine con un grande corteo in maschera che percorrerà le vie della città, animato da musica, spettacoli e la tradizionale distribuzione di coriandoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Bluebeat Fest con musica dal vivo, dj set e birre artigianali

Leggi anche: Abbazia San Martino delle scale, visite guidate e degustazione di birre artigianali

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Carnevale a Genova tra palazzi, giochi sottosopra e caramelle a pioggia: dal Porto Antico alla Via Aurea un weekend pieno di eventi -; Weekend a Genova e dintorni: Carnevale, Chocomoments, Mhops, Genova Antiquaria e altro; Carnevale a Sori 2026 con sfilata dei carri, animazione e merenda; Weekend di Carnevale e San Valentino, gli eventi da non perdere nel fine settimana.

Weekend a Genova e dintorni: Carnevale, Chocomoments, Mhops, Genova Antiquaria, teatro, cosplay e altroSi festeggia anche nell'entroterra con la sfilata di carri allegorici a tema libero per le vie di Casella; si prosegue con musica, animazione, gonfiabili, frittelle, premi per tutti e lotteria. Tutte ... genovatoday.it

Mentelocale Experience: Chocomoments a Genova e l'arte del cioccolato. Ricette, le cioccolaterie da non perdere e consigli per la dietaMa il cibo degli dei non è solo un evento da vivere in piazza; è un ingrediente versatile che può diventare protagonista della nostra cucina e, sorprendentemente, un alleato del benessere se inserito ... mentelocale.it

GoodMorning Genova. . #GMG UN GRANDE SUCCESSO DEL CARNEVALE SOCIALE DEL CENTRO STORICO DI GENOVA Ieri pomeriggio la parata sociale del centro storico ha attraversato i Sestieri di Prè, Molo e Maddalena con una grande partecipazion facebook

Genova si è accesa con il Carnevale sociale, dedicato al tema “Arrivano i mostri!” Una festa per martedì grasso che ha attraversato il centro storico fino al momento conclusivo in Piazza Matteotti, tra musica e divertimento. È stato bellissimo, grazie! x.com