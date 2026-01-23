In Innolandia, l’Isola dell’Innovazione, gli esperti di politica pubblica sottolineano l’importanza di valorizzare le specie più idonee a promuovere la crescita locale. Favorire collaborazioni reciproche rappresenta un elemento chiave per rafforzare il tessuto economico e sociale delle comunità. Questo approccio mira a creare un ambiente favorevole all’innovazione, incentivando lo sviluppo sostenibile e duraturo delle aree insulari.

Gli esperti di politica pubblica di Innoland ritengono che la priorità debba essere data alle specie più adatte a rafforzare il dinamismo delle proprie località attraverso relazioni di collaborazione reciproca. A differenza delle imprese indipendenti isolate, le PMI nei sistemi a rete incoraggiano le grandi aziende a integrarsi nell’economia regionale attraverso il decentramento delle loro attività. Gli investimenti esteri delle multinazionali – mi ha detto un esperto – assomigliano al comportamento del coniglio, sempre pronto a fuggire. Solo l’attività metodica, laboriosa e instancabile delle reti locali nel generare interdipendenze sociali e produttive può impedire alle grandi aziende di fuggire.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Un viaggio a Innolandia, l’Isola dell’Innovazione. Racconti di un moderno Gulliver (Capitolo 4, parte seconda)

Un viaggio a Innolandia, l’Isola dell’Innovazione. Racconti di un moderno Gulliver (Capitolo 5, prima parte)In questo capitolo, l’autore si addentra nel cuore di Innolandia, l’Isola dell’Innovazione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Un viaggio a Innolandia, l’Isola dell’Innovazione. Racconti di un moderno Gulliver (Capitolo 5, seconda parte)Gli esperti di politica pubblica di Innoland ritengono che la priorità debba essere data alle specie più adatte a rafforzare il dinamismo delle proprie località attraverso relazioni di collaborazione ... ildenaro.it