In terzo luogo, Innolandia ha abbattuto le barriere mentali. Scienziati e ricercatori sono abituati a lavorare con l’industria in attivita? di ricerca applicata da cui estrarre nuove idee. Sostenendo che “gli obiettivi applicati permettono di affrontare meglio nozioni e princi?pi di base”, gli Innolandesi amano definirsi seguaci di Faraday. In quarto luogo, essendo ormai un hub mondiale per i vettori della conoscenza, Innolandia ha azzerato le distanze geografiche, sicche? l’economia si sviluppa come un sistema aperto. Gli Innolandesi sono operatori commerciali su scala mondiale, e il commercio internazionale tanto contribuisce alla prosperita? del paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

