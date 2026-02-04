A Londra sono partite le riprese di Viva La Madness, il nuovo action-thriller di Guy Ritchie. Il regista ha deciso di fare le cose in grande, riunendo ancora una volta Jason Statham e Vinnie Jones, che avevano già lavorato con lui in passato. La produzione sta prendendo forma tra le strade della capitale britannica, con scene che promettono azione e suspense. I fan del regista e degli attori sono già in fermento, curiosi di vedere come si svilupperà questa nuova avventura sul grande schermo.

Le riprese di Viva La Madness sono ufficialmente iniziate a Londra e il regista Guy Ritchie ha deciso di fare le cose in grande. Oltre al già annunciato protagonista Jason Statham, il cast corale ora si è arricchito di nomi che faranno la gioia dei fan della prima ora: su tutti spicca Vinnie Jones, che tornerà a collaborare con Ritchie per la quinta volta dopo i cult Snatch e Lock & Stock. Il film, basato sull’omonimo romanzo di J.J. Connolly, vedrà nel cast anche Jason Isaacs ( Harry Potter ), Camila Mendes ( Riverdale ), Ben Foster e Jonny Lee Miller, oltre al debutto sul grande schermo della star della musica Rauw Alejandro. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Viva La Madness | Reunion per Guy Ritchie, Jason Statham e Vinnie Jones nel nuovo action-thriller

