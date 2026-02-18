Il ritorno di Ornella Bruni a Napoli ha scatenato una lite con Raffaele, dopo che lei ha deciso di riaprire un vecchio caso. Nel frattempo, l’addio di Eleanor Price aiuterà a svelare nuovi segreti tra i personaggi di Palazzo Palladini.

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 23 al 27 Febbraio 2026: Ornella rientra a Napoli, la crisi con Raffaele esplode e l’addio di Eleanor Price sconvolge Palazzo Palladini. Lunedì 23 Febbraio 2026: Ornella Bruni torna a Napoli dopo settimane trascorse in Spagna con la speranza di ricucire una ferita che invece si riapre dolorosamente appena varca la soglia di Palazzo Palladini. La distanza da Raffaele Giordano non ha spento il sentimento che li lega da oltre vent’anni, ma ha reso ancora più evidente la frattura nata dalla sua decisione di non andare in pensione. Ornella si confida con Giulia Poggi e ammette che il viaggio non è bastato a guarire la delusione di sentirsi esclusa da una scelta così importante. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 23 Al 27 Febbraio 2026: Ornella Bruni torna e sfida Raffaele!

Un Posto al Sole, anticipazioni al 27 febbraio: continua la crisi tra Ornella e RaffaeleUn Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio: Ornella e Raffaele continuano a discutere, mentre la loro relazione resta in bilico.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio: un trauma, la scelta per il matrimonio e SanremoRaffaele e Ornella si trovano al centro di una crisi dopo che una discussione accesa ha portato a una frattura nel loro rapporto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.