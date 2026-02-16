Un Posto al Sole anticipazioni dal 23 al 27 febbraio | un trauma la scelta per il matrimonio e Sanremo

Raffaele e Ornella si trovano al centro di una crisi dopo che una discussione accesa ha portato a una frattura nel loro rapporto. La presenza di Eleanor, ormai pronta a lasciare la scena, riaccende vecchie tensioni e mette in dubbio il futuro della coppia. Nel frattempo, i protagonisti si confrontano anche con decisioni importanti, come quella di sposarsi, e si preparano a seguire le anticipazioni di Sanremo.

Molto ricche di avvenimenti le prossime puntate di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni Raffaele e Ornella provano a capire se la frattura tra loro sia davvero superabile oppure no. La presenza di Eleanor – ormai verso la chiusura della sua parentesi – finisce però per riaprire tensioni che sembravano sopite. Ornella, parlando con Giulia, ammette che la ferita causata da Raffaele non si è mai davvero rimarginata. Nonostante il legame profondo che li unisce, Ornella fatica a lasciarsi alle spalle la crisi e a tornare a fidarsi completamente.Cristina sceglie di trasferirsi dal padre nel tentativo di rimettere insieme i pezzi dopo l’incidente e il trauma che ne è seguito.🔗 Leggi su Napolitoday.it Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 19 Al 23 Gennaio 2026: Nunzio divide Rossella! Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 19 al 23 gennaio 2026. Anticipazioni Un posto al sole dal 19 al 23 gennaio: Raffaele sempre più solo Ecco le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 gennaio 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 16 al 20 febbraio 2026; Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 6 febbraio 2026: Raffaele finisce nei guai per colpa di Whoopi; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 febbraio: Eleanor si svela a Raffaele, al Vulcano arriva Lorenza; Un posto al sole, le trame dal 16 al 20 febbraio 2026. Un Posto al Sole, anticipazioni 16-20 febbraio: Eleanor Price riparte per gli Stati Uniti, Robero senza pietàNella settimana dal 16 al 20 febbraio, Un Posto al Sole torna con nuovi episodi. Nelle puntate precedenti Silvia ha deciso di dare un'altra occasione a Gianluca offrendogli un ... ilmessaggero.it Un posto al sole, le anticipazioni del 17 febbraio 2026: una dura notizia per CristinaDopo l’incidente Cristina sta per ricevere una dura notizia da Ferri: la trama della puntata del 17 febbraio di Un posto al sole. dilei.it Un Posto al Sole, anticipazioni 16-20 febbraio: Eleanor Price riparte per gli Stati Uniti, Robero senza pietà x.com - Da “Un posto al sole” a “Cuori”. ;) Chiara Petrone - Alessandra Masi - moglie del bigamo nella puntata di questa sera:):) #fiction #rai1 - facebook.com facebook