La Sindaca Anna Petta: “Un investimento strutturale sulla formazione dei nostri ragazzi e sul loro senso civico”. Il Comune di Baronissi rinnova il Protocollo d’Intesa 20252028 tra la Direzione Didattica Statale – Autonomia 81 e la Direzione Didattica Statale – Autonomia 82, guidata dalla Dirigente Scolastica Nunzia Moschella, e il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile (NCVPC). Si conferma così una collaborazione che negli anni si è rivelata fondamentale per la crescita educativa e civica della comunità scolastica. L’accordo, sottoscritto oggi, punta a consolidare un percorso comune costruito su competenze, esperienze e obiettivi condivisi, con l’intento di avvicinare gli studenti ai temi della prevenzione, dell’ambiente, della sicurezza e del rispetto del territorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Comune di Baronissi, rinnovato il Protocollo d’Intesa 2025/2028 tra le Direzioni Didattiche