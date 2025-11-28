Comune di Baronissi rinnovato il Protocollo d’Intesa 2025 2028 tra le Direzioni Didattiche
La Sindaca Anna Petta: “Un investimento strutturale sulla formazione dei nostri ragazzi e sul loro senso civico”. Il Comune di Baronissi rinnova il Protocollo d’Intesa 20252028 tra la Direzione Didattica Statale – Autonomia 81 e la Direzione Didattica Statale – Autonomia 82, guidata dalla Dirigente Scolastica Nunzia Moschella, e il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile (NCVPC). Si conferma così una collaborazione che negli anni si è rivelata fondamentale per la crescita educativa e civica della comunità scolastica. L’accordo, sottoscritto oggi, punta a consolidare un percorso comune costruito su competenze, esperienze e obiettivi condivisi, con l’intento di avvicinare gli studenti ai temi della prevenzione, dell’ambiente, della sicurezza e del rispetto del territorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Altre letture consigliate
PROGRAMMA GOL: CANDIDATURE APERTE PER TIROCINI AL COMUNE DI BARONISSI Da oggi, 27 novembre 2025, è possibile presentare la propria candidatura sulla piattaforma ClicLavoroCampania per l'attivazione dei nove tirocini di inclusione della d - facebook.com Vai su Facebook
Comune di Baronissi, rinnovato il Protocollo d’Intesa 2025/2028 tra le Direzioni Didattiche - Il Comune di Baronissi rinnova il Protocollo d’Intesa 2025/2028 tra la Direzione Didattica Statale – Autonomia 81 e la Direzione Didattica Statale – Autonomia ... Segnala msn.com