Installato un nuovo defibrillatore al circolo Arci di via del Mare

Al circolo Arci La Fiorita di via del Mare è stato recentemente installato un nuovo defibrillatore (DAE), grazie alla collaborazione tra il terzo settore e le istituzioni locali. Questo intervento mira a garantire una maggiore sicurezza e tempestività nelle situazioni di emergenza. La presenza di dispositivi di questo tipo rappresenta un passo importante per la tutela della salute della comunità.

Al circolo Arci La Fiorita di via Del Mare è stato installato un nuovo defibrillatore (DAE), frutto del lavoro sinergico svolto da terzo settore e istituzioni. Il dispositivo, donato dal Centro per i Diritti del Malato ‘Natale Bolognesi’, è stato collocato in una posizione strategica, nelle vicinanze dell’ingresso sud dell’ Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’, zona molto frequentata da cittadini e sportivi. Nei prossimi giorni, il DAE sarà registrato presso la Centrale Operativa 118112 di Ravenna dell’Ausl Romagna ed entrerà nella rete regionale dell’ App DAE RespondER, il sistema dell’Emilia-Romagna che consente ai cittadini maggiorenni di intervenire rapidamente in caso di arresto cardiaco, in attesa dei mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Installato un nuovo defibrillatore al circolo Arci di via del Mare

