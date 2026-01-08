Weah si racconta | Sono molto connesso ai tifosi del Marsiglia Fin da giovane sapevo di dover fare questo 

Timothy Weah ha condiviso la sua esperienza con la tifoseria del Marsiglia, sottolineando quanto questa connessione sia cresciuta nel tempo. L’attaccante ha spiegato di aver sempre avuto consapevolezza dell’importanza di essere vicino ai sostenitori fin dai primi passi della sua carriera, evidenziando il valore di questa relazione nel suo percorso professionale.

Timothy Weah ha rilasciato un’intervista dove ha parlato della sua connessione ai tifosi del Marsiglia e del fatto di dover fare questo sin da giovane. Timothy Weah è stato intervistato da Dauphinè Libèrè, e ha parlato della sua esperienza al Marsiglia e del pesante cognome che porta. LE ULTIME SULLA JUVE SUL MARSIGLIA – « L’amore per il calcio e per il club si percepisce in tutta la città. La gente vive per l’OM: quando perdi, si riflette sulla loro quotidianità. Giocare in uno stadio pieno, con i tifosi sempre presenti e urlanti, è un’esperienza unica. Mi sento molto connesso ai supporter e, ironia della sorte, a Parigi incontravo più fan dell’OM che del PSG. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

