Massimo Olimpieri morto nell' incidente sulla Teverina | Sempre pronto ad aiutare chi ne aveva bisogno

Massimo Olimpieri, 68enne molto noto e stimato nel capoluogo e a Grotte Santo Stefano, è morto ieri in un incidente sulla strada Teverina, causato da una perdita di controllo del suo veicolo che ha sfiorato un’altra auto in transito. Olimpieri, conosciuto per il suo carattere generoso e il desiderio di aiutare chi ne aveva bisogno, era molto apprezzato nella comunità locale.

L'uomo di 66 anni ha perso la vita in un drammatico scontro. Tutta la comunità si stringe attorno ai familiari ricordando l'impegno nel sociale e nel soccorso del caro concittadino L'impatto fatale si è consumato nella giornata di ieri, 12 febbraio, lungo la strada Teverina. A perdere la vita Massimo Olimpieri, 68enne molto noto e stimato nel capoluogo e a Grotte Santo Stefano dove viveva. L'uomo viaggiava a bordo della sua Audi quando, all'altezza dell'incrocio con via dell'Artigianato, si è scontrato con una Fiat 500. Urto che ha provocato il cappottamento della vettura della vittima.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

